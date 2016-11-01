Oбщина русских-липован Румынии (ОРЛР) и ре-дакция «ЗОРИ» готовят к 2017 г. два важных для ОРЛР круп-ных культурных проекта: Фестиваль русской поэзии (X-ый) и Междуна-родный научный симпозиум «Культура русских-липован в национальном и международном контексте» (VII-ой).

● Десятый Фестиваль русской поэзии - это национальный литературный школьный конкурс, направленный на развитие творческого потенциала детей русских-липован Румынии, на объединение детей, говорящих на русском языке или начинающих изучение русского языка, на привлечение интереса к русской поэзии в Румынии.

Во время юбилейного Десятого фестиваля в 2017 г. ознакомим русскоговорящих Румынии с творчеством русских поэтов и отметим: 150 лет со дня рождения Константина Бальмонта (15.06. 1867-1942); 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой (8.10.1892-1941); 130 лет лет со дня рождения Самуила Маршака (3.11.1887-1964) и 10 лет со дня смерти Ерофея Иванова (10.10.1939 - 5.11. 2007), поэта русских-липован, автора гимна ОРЛР.

Литературный школьный конкурс X фестиваля соберёт в Яссах, на севере страны, приблизительно 150 участников, с 14 по 17 июля 2017 г. и будет проводиться под эгидой Мини-стерства национального воспитания Румынии в трёх номинациях:

- «Русская поэзия» - конкурс чтецов из русской лирики (К. Бальмонта, М. Цветаевой, С. Маршака, Ерофея Иванова); Собственные произведения в стихах и прозе («Малая проза») или Илюстрации-рисунки к произведениям писателей-юбиляров; Постановка литературно-музыкального монтажа.

Напоминаем, что новый учебный год в Румынии начался 12 сентября 2016 г. Русский язык как родной изучается русскими-липованами по 2-3 урока в неделю в государственных школах с преподаванием на румынском языке. Ученики распределены в некоторых сёлах и городах в группы – с начальным, базовым, продвинутым, сложным уровнями. В других городах или сёлах группы составлены с учениками разных возрастов и разным уровнем изуче-ния. В таких группах очень сложно преподавателям работать с детьми.

По сведениям преподавателей русского родного языка в Новом учебным 2016-2017 году в Румынии учат русский как родной 1400 учеников, начиная с подготовительного класса и по ХII класс. Они начали интенсивное изучение русского языка как родного, что является свидетельством интереса к изучению языка, культуры, науки и истории России. Они и станут участниками Десятого фестиваля русской поэзии после того, как пройдут школьные и областные туры.

● Международный научный симпозиум «Культура русских-липован в национальном и международном контексте» Общины русских-липован Румынии состоится с 11 по 15 ноября 2017 г. в г. Пятра Нямц уезда Нямц.

В рамках международного симпозиума отметим и появление 300-го номера ежемесячника «Зори».

На научном симпозиуме будут участвовать 150 человек, кроме исследователей и организаторов, и официальные лица и гости из-за границы.

В Оргкомитет симпозиума уже поступило свыше 50 заявок, хотя впереди ещё год на организацию секций и круглых столов от исследователей из России, Украины, Румынии, Р. Молдова, Латвии, Италии, Болгарии, Франции. Для обеспечения эффективной работы Оргкомитет отобрал секции с учётом их соответствия проблематике по двум направлениям: СЕКЦИЯ «История и религия» и СЕКЦИЯ «Культура и образование». На симпозиуме предлагается представить результаты исследований по следующим направлениям: История. Религия; Социо-культурные вопросы. Образование; Язык и литература. Лингвистические характеристики старообрядческих говоров; Обряды и культурно-бытовые традиции.

Для участия в симпозиуме просим вас прислать заявку по электронному адресу office@zorile.ro ; Тел. +40 21 315 31 04 или 21 312 09 94

Правила подачи заявки на участие в СИМПОЗИУМЕ:

В заявке должны быть указаны следующие сведения:

- Ф.И.О. полностью;

- место работы;

- должность, учёное звание;

- адрес электронной почты;

- номер мобильного или стационарного телефона (с кодом города, страны);

- название доклада или сообщения;

- название секции, в которой планируется принять участие;

- резюме доклада - объемом не более 200 слов; краткие аннотации будут включены в программу симпозиума;

- потребность в технических средствах (мультимедийный проектор, видеомагнитофон и пр.).

Не принимаются заявки, присланные позже 15 мая 2017 г.; - присланные по факсу или только в письменном виде, без предоставления электронной версии резюме.

Тексты докладов (в текстовом Word-формате, Times New Roman, 12) просим привезти непосредственно на симпозиум или выслать нам их до симпозиума на нашу электронную почту office@zorile.ro

Седьмой Международный научный симпозиум «Культура русских-липован в национальном и международном контексте», направленный на повышение духовной культуры детей и молодёжи Румынии из среды русских-липован.

Проблематика научных работ, посвящённая вопросам изучения межкультурных коммуникаций, получила положительную оценку в научных кругах не только Румынии. Живой интерес к обсуждаемым вопросам способствовал принятию решения о проведении VII Международного научного симпозиума в г. Пятра Нямц.

Цель международного симпозиума - это знакомство русскоговорящей диаспоры с историей и культурой русских-липован. Симпозиум задуман как объединение исследователей, заинтересованных вопросами старообрядчества.

После завершения симпозиума планируется издание VII коллективного сборника «Культура русских-липован в национальном и международном контексте», в который войдут все представленные на симпозиуме материалы (доклады и сообщения).

Международный научный симпозиум ОРЛР проходит раз в четыре года в разных городах и сёлах, где проживают русские-липоване:

● I-ый международный научный симпозиум ОРЛР состоялся в октябре 1993 г. в городе Тульча (сборник научных сообщений вышел в Бухаресте в 1996 г., изд-во «Арарат», ответственные редакторы: Андрей Иванов и Ричард Моррис);

● II-ой — прошёл в ноябре 1996 г. в городе Сучава (сборник сообщений вышел в 1998 г. в Бухаресте, изд-во «Критерион», ответственные редакторы: Иван Евсеев, Светлана Молдован и Ангара Нири);

- III-ий симпозиум проходил в Национальном музее истории Румынии в Бухаресте, в 2000 г. (сборник сообщений вышел в Бухаресте, изд-во «Критерион», ответственные редакторы: Иван Евсеев, Светлана Молдован и Ангара Нири);

● IV-ый международный научный симпозиум состоялся в г. Брэила с 10 по 13 марта 2005 г. (сборник сообщений вышел в Бухаресте, в 2006 г., в издательстве „C.R.L.R.”, ответственные редакторы: Иван Евсеев, Светлана Молдован и Татьяна Воронцова);

● V-ый международный научный симпозиум «Культура русских-липован в национальном и международном контексе» проходил с 12 по 14 июня 2009 г. в г. Тульча (сборник сообщений вышел в Бухаресте, в 2011 г., издательство „C.R.L.R.”, ответственные редакторы: Илие Данилов, Светлана Молдован);

● VI-ый международный научный симпозиум «Культура русских-липован в национальном и международном контексе» проходил с 12 по 16 июня 2013 г. в г. Тульча (сборник сообщений вышел в Бухаресте, в 2013 г., издательство „C.R.L.R.”, ответственные редакторы: Феодор Кирилэ, Светлана Молдован).

Цели Международного научного симпозиума ОРЛР:

- узнать как можно больше из сообщений докладчиков о «мире» русских старообрядцев и познакомить как самих старообрядцев, так и тех, кто хочет узнать о них, со столь трагичной их историей, с их культурой и языком-говором, с их религиозными толками и согласиями, о современным положением всех старообрядческих общин, где бы они ни находились;

- популяризация и знакомство граждан Румынии с русской культурой;

- развитие международных культурных связей, исторических и религиозных связей;

- пробуждение интереса к данной теме.

Эти важные мероприятия наш ежемесячник «Зори» осветит на своих страницах и на русском, и на румын-ском языках, а также информация будет размещена на нашем сайте и на странице в Facebook.

Светлана Молдован,

руководитель этих двух проектов