В Яссах, на севере Румынии, состоялся с 14 по 17 июля 2017 года Десятый Национальный фестиваль русский поэзии для учеников русских-липован, учащихся в школах на румынском языке. Фестиваль-конкурс проходил при поддержке фонда «Русский мир», Департамента нацменьшинств Правительства Румынии и Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы – ГУП «Московский центр международного сотрудничества». Был организован Общиной русских-липован Румынии (ОРЛР), редакцией «Зори», Кафедрой Славянских языков Ясского Университета им. Александра Иоана Кузэ и Ясской уездной школьной инспектурой под эгидой Министерства национального образования Румынии.

Литературный конкурс-фестиваль вошёл в Национальный календарь школьных мероприятий Министерства образования Румынии ещё в 2015 году. После областного тура, в котором приняли участие конкурсанты со всех концов Румынии, в Яссах на национальном туре выступили ученики русские-липоване - победители регионального тура из уездов Тульча, Констанца, Брэила, Сучава, Яссы и Нямц.

109 учеников и 20 преподавателей и гости фестиваля отметили в Яссах 150 лет со дня рождения Константина Бальмонта, 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой,130 лет лет со дня рождения Самуила Маршака и 10 лет со дня смерти Ерофея Иванова (10 октября 1939 - 1 ноября 2007) - поэта русских-липован, автора гимна Общины русских-липован Румынии.

Литературный детский конкурс прошёл в номинациях: «Русская поэзия» - конкурс чтецов; «Постановка литературно-музыкального монтажа» и номинация «Иллюстрации к произведениям указанных поэтов». Община русских-липован Румынии подготовила и небольшую выставку рисунков учеников и фотографий из жизни русских-липован.

Торжественное открытие Фестиваля состоялось 14 июля 2017 года в Университете им. Ал. Иоан Кузэ в зале им. Димитрия Александреску. От фонда «Русский мир» присутствовал на мероприятии Общины Виктор Буянов, руководитель Управления образовательных программ Фонда «Русский мир», который зачитал и текст поздравления от исполнительного директора фонда В.В. Кочина. Община проводит Фестиваль русской поэзии с поддержкой фонда ещё с 2012 года. Затем, директор Российского центра культуры и науки в Румынии Наталия Муженникова передала комисии на открытии Фестиваля книги для вручения детям и преподавателям и поздравила участников от имени Посольства России в Румынии и от себя с открытием фестиваля и пожелала всем творческих успехов. Выступили с поздравлениями в адрес учеников и Ливия Некулай – инспектор от Министерства Образования Румынии, ясский уездный школьный инспектор Виорел Моташ и Виктор Буянов, руководитель Управления образовательных программ Фонда «Русский мир». Были переданы поздравления от генерального инспектора от Ясской уездной инспектуры - преподователя Дженовева Аурелия Фаркаш.

Гимназисты и учащиеся лицеев декламировали стихи Константина Бальмонта, Марины Цветаевой, Самуила Маршака и Ерофея Иванова - поэта из среды русских-липован Румынии. Их любовь к русской поэзии, к родному языку обьединила детей разных возрастов и в течении трёх дней в Яссах они не только читали стихи, но и завязали настоящую дружбу, рассказывали о своих школах, преподавателях, городах и сёлах.

Многие из них, в том числе ученики XII класса выступили в номинации «Постановка литературно-музыкального монтажа» (по произведениям вышеуказанных русских писателей.

На презентации новых книг, вышедших в издательстве Общины «C.R.L.R.» - «День поэзии» - автор-составитель: писательница Пассионария Стойческу и переизданная книга стихотворений Ерофея Иванова, на русском языке – «Край ты мой, родимый...», говорили о публикациях профессора Феодор Кирилэ из Бухареста и Леонте Иванов из Ясс и доцент д-р Ясского университета Марина Врачу. Были также представлены книги стихотворений поэта из среды русских-липован Валентина Тэлпэлару из Ясс, родом из города Тыргу Фрумос, в его присутствии, который и прочитал несколько своих стихов.

Фестиваль завершился 17 июля 2017 г. концертом в Ясской университетской библиотеке имени Михая Еминеску, посвящённым Году Пушкина с участием учеников из Ясс и их преподавателем Зинаидой Громик русского родного языка, затем с самыми лучшими выступлениями учеников из произведений юбиляров года. Последовала церемония награждения участников Фестиваля русской поэзии в Большом зале Ясской Университетской библиотеке им. Михая Эминеску.

Напоминаем, что в конкурсную Национальную комиссию вошли в этом году: профессор Ясского университета, д-р филологических наук Леонте Иванов – председатель комисии, Ливия Некулай – инспектор от Министерства Образования Румынии – исполнительный председатель, ясский уездный школьный инспектор Виорел Моташ – вице-председатель комисии, д-р филологических наук Марина Врачу - доцент Ясского университета и руководитель проекта «Фестиваль русской поэзии» Светлана Молдован, главный редактор ежемесячника «Зори» и ответственное лицо по вопросам образования в ОРЛР.

Всем победителям, по классам, а также всем участникам Фестиваля русской поэзии, в том числе учителям, были вручены дипломы от Общины, от Министерства Образования Румынии и от Ясской уездной школьной инспектуре, призы и подарки, приготовленные организаторами этого замечательного школьного литературного конкурса.

На церемонии закрытия Николай Белера - аташе в Генеральном консульстве России в Констанце, после слов поздравления от себя лично и от Генконсульства вручил и приз от имени Генерального консульства ученику из Ясс Присэкару Думитру.

Выступил с поздравлениями и заместитель генерального школьного инспектора Богдан Бырзой от Ясской уездной инспектуры, выразив благодарность за успешное совместное проведение Фестиваля русской поэзии в Яссах.

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СЛЕДУЮЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОЙДЁТ В 2018 г. В УЕЗДЕ КОНСТАНЦА

Преподаватели вместе с экспертом-инспектором Ливией Некулай – от Министерства Образования Румынии обсудили в рамках фестиваля вопросы по преподаванию русского языка в школах с преподаванием на румынском языке и составили список школ, где с осенью ученики будут продолжать изучать русский язык как родной. Также решили провести XI национальный конкурс школьников в 2018 году в Мамае и Нэводарь уезда Констанца.

Самые лучшие рисунки / иллюстрации к произведениям указанных поэтов будут опубликованы в ежемесячнике «Зори» Общины русских-липован.

Фестиваль русской поэзии привлекает внимание русскоговорящих учеников Румынии к важности культурного и языкового разнообразия и многоязычного образования. И в этом году Фестиваль вызвал интерес и массу положительных отзывов у учеников, преподавателей и гостей, которые будут опубликованы в «Зори».

Оркомитет фестиваля русской поэзии особо благодарит не только учеников-участников, но и их родителей и особенно преподавателей за их неустанную и плодотворную работу в подготовке учашихся русских-липован к этому важному мероприятию Общины и Министерства Образования.

Выражаем также искреннюю благодарность за помощь в организации и проведении Десятого фестиваля русской поэзии фонду «Русский мир», Департаменту межэтнических отношений Правительства Румынии, Департаменту внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы – ГУП «Московский центр международного сотрудничества».

Отзывы о Десятом фестивале русской поэзии, высланные участниками фестиваля будут опубликованы в «Зори», «Китеж-град», а информация о фестивале уже распространена на сайте редакции Зори (www.zorile.ro ) и на страничке в фейсбуке, на сайте Общины русских-липован Румынии (www.crlr.ro ).

Стихи поэта из среды русских-липован Румынии Ерофея Иванова, который сочинял свои произведения на родном русском языке, звучали на протяжении фестиваля и в номинации «Русская поэзия» – конкурс чтецов и в номинации «Постановка литературно-музыкального монтажа». Уроженец из города Брэила, расположенного вдоль высокого берега Дуная, стихотворение Ерофея Иванова «Липоване» стало гимном Общины русских-липован Румынии в 2009 году (решением Конференции ОРЛР 7 ноября) и, по его словам: «Пусть в России, там, все знают, / Что здесь русские живут; / Свою веру охраняют,/ Честь и славу берегут».

Светлана Молдован,

руководитель проекта «Фестиваль русской поэзии»,

Оркомитет