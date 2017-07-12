Х-ый Национальный фестиваль русской поэзии

Юбилейный Х-ый Национальный фестиваль русский поэзии будет организован с 14 по 17 июля 2017 года в городе Яссы, на севере Румынии при поддержке фонда «Русский мир». 110 учеников и 20 преподавателей будут отмечать 150 лет со дня рождения Константина Бальмонта, 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой,130 лет лет со дня рождения Самуила Маршака и 10 лет со дня смерти Ерофея Иванова (10 октября 1939 - 1 ноября 2007) - поэта русских-липован, автора гимна Общины русских-липован Румынии.

В конкурсе примут участие 110 учеников с 5 по 12 класс, которые изучают по три-четыре урока в неделю русский язык как родной в школах с преподаванием на румынском языке. Литературный конкурс-фестиваль вошёл в Национальный календарь школьных мероприятий Министерства образования Румынии в 2015 году. После областного тура, в котором приняли участие конкурсанты со всех концов Румынии, в Яссах на национальном туре встретятся ученики русские-липоване - победители регионального тура из уездов Тульча, Констанца, Брэила, Сучава, Яссы и Нямц.

Торжественное открытие Фестиваля состоится в Университете им. Ал. Иоан Кузэ в зале имени Димитрия Александреску. Литературный детский конкурс пройдёт в номинациях: «Русская поэзия» - конкурс чтецов; «Постановка литературно-музыкального монтажа» и номинация «Рисунки/иллюстрации к произведениям указанных поэтов». Община русских-липован Румынии подготовила выставку рисунков учеников и фотографий из жизни русских-липован. А также состоится презентация новых книг, вышедших в издательстве Общины «C.R.L.R.» - «День поэзии» - автор-составитель: писательница Пассионария Стойческу и переизданная книга стихотворений Ерофея Иванова, на русском языке – «Край ты мой, родимый...».

Фестиваль завершится концертом, посвящённым Году Пушкина с участием учеников и преподавателей русского родного языка и церемонией награждения участников Фестиваля русской поэзии в Большом зале Ясской Университетской библиотеке им. Михая Эминеску.

В Конкурсную комиссию жюри вошли в этом году: профессор Ясского университета, д-р филологических наук Леонте Иванов, доцент Ясского университета, д-р филологических наук Марина Врачу, Ливия Некулай – инспектор от Министерства Образования Румынии, ясский уездный школьный инспектор Виорел Моташ и руководитель проекта «Фестиваль русской поэзии» Светлана Молдован, главный редактор ежемесячника «Зори» и ответственное лицо по вопросам образования в ОРЛР.

Всем победителям, по классам, а также всем участникам Фестиваля русской поэзии, в том числе учителям, будут вручать дипломы от Общины, от Министерства Образования Румынии и от Ясской уездной школьной инспектуре, призы и подарки, приготовленные организаторами этого замечательного школьного литературного конкурса.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ РУССКОГО РОДНОГО ЯЗЫКА

Преподаватели обсудят в рамках фестиваля вопросы по преподаванию русского языка в школах с преподаванием на румынском языке, а также решат где будут проходить в 2018 году национальная олимпиада по русскому языку и Фестиваль русской поэзии в Румынии, затем, подведут итоги Фестиваля.

(www.zorile.ro)