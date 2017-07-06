В конце мая 2017 года завершилась моя поездка к старообрядцам Румынии. За 50 дней я проехала страну с юга на север, посетив места проживания русских-липован в Добрудже, Молдавии и Буковине. Безусловно, такая масштабная научная экспедиция была бы невозможна без организационной помощи Общины русских-липован Румынии (ОРЛР): её центрального офиса в Бухаресте и офисов на местах, поэтому, прежде всего, я хочу принести слова благодарности всем тем, кто помог мне приехать в Румынию и осуществить задуманный план поездки, кто провожал и встречал меня, селил в благоустроенных офисах или принимал у себя дома. Также я хочу поблагодарить всех старообрядцев, кто, несмотря на свою занятость, уделял мне время, делился своими знаниями и воспоминаниями. Впечатлений и материалов за 50 дней набралось много, излагать их последовательно нет необходимости, потому что они войдут в подготовленную коллективом авторов из Москвы, Одессы, Кишинёва, Бухареста книгу.

Желание завершить этот солидный научный труд было главным двигателем всей поездки. Все авторы, принявшие участие в создании книги, не новички в изучении старообрядцев Румынии; у каждого есть статьи, посвящённые этой тематике. Книга задумана как историко-этнографическое исследование: в ней есть исторические разделы, касающиеся наиболее значимых исторических событий в жизни старообрядцев, и разделы, посвящённые их материальной и духовной культуре (семейные обряды, одежда и жилище, повседневная религиозная жизнь сельского прихода, монастырей и т.д.). В ходе работы над проектом появилась необходимость развить некоторые темы и ввести новые разделы, например, посвящённые религии.

К сожалению, в каждом населённом пункте я была всего по 4–5 дней. У такой стремительной маршрутной экспедиции есть и свой плюс: она даёт возможность в короткий срок сравнить старообрядческую культуру в разных регионах и выявить культурные особенности в каждом из них.

Культурные особенности и различия

Различие в культуре русских-липован Добруджи, Молдавии и Буковины связано как с тем, что заселялись эти регионы разными группами старообрядцев, приезжавшими из разных частей России, так и с тем, что до создания Румынского государства эти группы жили на территории разных государств: Турции, Дунайских княжеств (в Молдавии и Валахии) и в Австро-Венгрии, существенно различавшихся по территориально-административному устройству и природно-климатическим факторам.

В Буковине русские-липоване, имевшие очень мало земли, изначально были вынуждены заниматься земляными работами, разъезжая по городам и сёлам Австро-Венгрии, а также торговлей, часто покидая свои селения, контактируя с соседними народами. Им раньше, чем другим старообрядцам, пришлось подчиниться требованиям государства и принять школьное образование, регистрацию рождений, браков, смертей, службу в армии. Буковинские русские-липоване оказались более склонные к заимствованиям в повседневном быту, чем другие старообрядцы. Заимствования из румынской и немецкой культуры можно найти в их одежде и различных праздничных обрядах. Процесс ассимиляции ныне там идёт более высокими темпами, чем в Добрудже.

Русские-липоване Добруджи, входившей в Османскую империю, оказались позднее вовлечены в межэтническое общение, они строже соблюдали религиозные предписания и запреты. Кроме исторического фактора, лучшее состояние русской этнической культуры и языка в Добрудже, по сравнению с Буковиной и Молдовой, можно объяснить ещё и тем, что в Добрудже (за исключением Дельты Дуная) селения русских-липован до сих пор многолюдны, несмотря на то, что за последние десятилетия часть населения выехала на заработки. Чем многолюднее село, тем больше носителей культуры и языка, тем легче сохранить свою этничность.

Русский язык

Сохранение русского языка – это самая острая проблема сегодняшнего дня. С развитием телевидения, Интернета, учащением и углублением повседневных контактов с соседями, родной русский язык для детей и молодёжи превратился в иностранный. Даже в селениях Добруджи, где на улице ещё часто звучит русская речь, дети и молодёжь говорят по-румынски. Чем дальше к северу, тем реже в обыденной жизни можно услышать русское слово. В Буковине даже люди старшего поколения, начав говорить по-русски, переходят на румынский язык, потому что так им легче, привычнее. Отказ от повседневного использования русского языка неизбежно приведёт к отказу и от церковно-славянского. Чтение богослужебных текстов для некоторых клирошан, особенно молодых, уже превратилось в механическое, неосмысленное произнесение непонятных слов. Мне известна ситуация, когда для человека, принимающего участие в церковной службе, часть богослужебных текстов была записана румынскими буквами, поскольку он не знает ни русского, ни церковнославянского языка. Хотя Община русских-липован очень много делает для сохранения русского языка, в этом процессе совершенно необходимо участие Церкви, однако у меня создалось впечатление, что последняя пока не везде проявляет заинтересованности и стремления к сотрудничеству в этом вопросе.

Сохранение традиционной культуры и языка

Религия является могучим культурообразующим фактором, формирующим не только духовную, но и материальную культуру. В то же время, она является и главным стимулом к бережному сохранению традиционной культуры и языка. Именно благодаря крепкой Вере и авторитетной Церкви русским-липованам удавалось на протяжении длительного времени сохранять свою культуру, свой особый жизненный уклад. Однако надо отметить, что в настоящее время в эпоху глобализации и то, и другое несколько пошатнулось. Это признают и сами старообрядцы, указывая на то, что церкви наполняются верующими только по большим годовым праздникам, что многие пренебрегают требованиями, предъявляемыми священниками к верующим (например, соблюдение постов, ношение бород мужчинами и длинных волос женщинами и т.д.). Падение религиозности – а это характерно для всех христианских стран – заметно и по опустевшим кельям около липованских церквей, некогда населённых богомольными старушками, и по опустевшим монастырям.

Жизнь современных обителей

В нашей будущей книге есть глава, посвящённая монастырям, их повседневной жизни, проблемам, с которыми встречаются их обитатели, и мне было очень интересно воочию взглянуть на жизнь современных обителей. С этой целью я посетила женские и мужские монастыри в Славе Русской уезда Тульча и Мануиловке/Маноля уезда Сучава.

Даже беглый взгляд на современные монастыри позволяет говорить, что монашеская жизнь для современных людей малопривлекательна, а те, кто идёт в монастыри, не всегда правильно понимают смысл монашества и берут крест не по силам.

Мужской скит около Пятра Нямц сильно выделяется на этом общем фоне запустенья и упадка своей строгой жизнью и следованием монастырскому уставу, написанному ещё иноком Павлом Великодворским. Какая-то особенно благоговейная атмосфера, в которую попадаешь там, оставляет чувство соприкосновения с чем-то возвышенным, далёким от суетливости и прагматичности нашей современной жизни.

Мне очень хотелось побывать в Успенском монастыре в Славе Русской и увидеть могилу выдающегося старообрядческого епископа Славского Аркадия (Шапошникова). Еп. Аркадий сыграл выдающуюся роль в судьбе добруджинских старообрядцев в 1850–1860-е гг. и в целом в судьбе белокриницкой иерархии. Обладая большим умом и умея обойти противника и добиться своих целей, Аркадий получил прозвище «бородатая лисица». Имея высокий сан, он отличался строгой монашеской жизнью, показывая пример прочим инокам. Его келейник описывал занятия владыки: «…перед смертию за месяц безмерно и выше силы и не по его летах и здоровьи работал вместе со мною. В лесу рыл камни недели три, а пищу употреблял суровою и весьма мало». Стремясь увидеть могилу еп. Аркадия, я почему-то представляла, что это место упокоения неординарного человека должно и выглядеть как-то особенно. И действительно, вместо обычного холмика и креста – каменная плита и большой камень-валун. По преданию, сохранившемуся в монастыре, еп. Аркадий сам принёс его в монастырь и велел положить на могиле. Может быть, он выбрал и принёс его именно тогда, когда работал в лесу со своим келейником. Посещение этого места оставило у меня в душе чувство, что я побывала на могиле давно умершего, но очень близкого мне человека. Еп. Аркадию и его ближайшему другу Осипу Гончарову – личности яркой и тоже неординарной, – сыгравшему большую роль в истории старообрядчества, в книге будет посвящён целый раздел. Хотя последнее время о Гончарове писали и в «Зорях», и в «Китеж-граде», но новые документы, извлечённые из российских архивов, существенно дополнят биографию и образ этого человека.

На Хуторе

Мне ничего не было известно о «беспоповцах» Хутора (ныне р-н города Брэила). Встречи с ними я ждала и немного волновалась, наслушавшись рассказов об их нежелании общаться с посторонними. Знакомство оказалось очень интересным, и я получила от них и о них обширную информацию. Когда-то, ещё до создания белокриницкой иерархии, они, как и нынешние белокриницкие и новозыбковские старообрядцы, были беглопоповцами, т.е. принимали перешедших в старообрядчество из ортодоксальной церкви попов. Не признавшие белокриницкую иерархию беглопоповцы (предки новозыбковцев) продолжали принимать приезжавших из России священников, а эти (хуторские) перестали и стали молиться в часовне под руководством дьяков. Видимо, часовенными были и те «беспоповцы», которые жили в Борще. В обрядовой одежде современных часовенных Хутора до сих пор сохраняются архаические черты, которые давно уже утрачены остальными старообрядцами. Однако новая эпоха, наступившая в Румынии после её вступления в Европейский союз, наложила сильный отпечаток и на жизнь часовенных Хутора: их молодёжь также поехала за границу на заработки и летом во дворах русскоговорящих дедушек и бабушек бегают привезенные на отдых разноязыкие внуки, не знающие ничего по-русски.

Иконописная традиция

Меня очень интересовала иконописная традиция русских-липован. Я начала знакомиться с ней ещё в 2010 г. и теперь имела возможность продолжить это знакомство. Утверждения некоторых учёных-липован, что их иконописная традиция уходит корнями в глубокую древность, чуть ли не к Андрею Рублёву, далеки от истины. Местная иконопись у румынских старообрядцев появилась довольно поздно и сильно отошла от старинных образцов по стилю, колориту, тематике икон, приобретя неповторимое своеобразие, которое в ней ценно и особенно интересно исследователям. В церквах и в домах ещё много икон из России, но это не значит, что они привезены 300 лет назад. Их во второй половине XIX века привозили из России торговцы, иногда сами иконописцы, и «выменивали» (продавали) старообрядцам. Много икон в качестве пожертвования присылали российские старообрядцы, особенно когда после создания белокриницкой иерархии началось бурное строительство церквей. Российские старообрядцы, не имея возможности строить церкви у себя, очень поощряли их строительство на территории Румынии. Много помогал этому архиеп. Московский Антоний (Шутов). Он очень хотел, чтобы в Тульче (в то время это Турция) была построена церковь Успения Богородицы, и лично от себя решил сделать туда вклад – заказать хорошую икону. О. Гончаров, с которым Антоний состоял в переписке, попросил прислать икону «Церковь», о которой никто в Добрудже не слышал. Это, очевидно, была икона «Церковь Христова» или, как её ещё называли «Корабль веры» – символическое изображение христиан, собравшихся на корабле, кормщик на котором сам И. Христос, а на берегу, за бортом, остались разъяренные еретики разных мастей. К лету 1868 г. архиеп. Антоний действительно вместе с книгами и иконами для Успенской церкви прислал в Тульчу эту икону. В 1940-е гг. Успенская церковь, которую часто подтапливало, разрушилась окончательно. Престол её находится в Иоанно-Богословской церкви, но икона «Церковь», которую я искала во время поездки, бесследно исчезла. Возможно, она и сейчас стоит в чьём-нибудь доме, незримо связывая прошлое российских и румынских старообрядцев. Если она сохранилась, буду рада получить об этом известие.

Связь поколений

Я продолжила изучать рыболовство на Дунае, которым занималась ещё в 2010 г. Сегодня эта отрасль хозяйства в упадке и, возможно, скоро, кроме главы в нашей книге, от неё ничего не останется. Ушли в прошлое многие рыболовецкие методы: одни запрещены, а другие уже нерентабельны. Рыбалки жалуются на сокращение уловов, различные препоны, которые затрудняют добычу и сбыт рыбы. Проблемой для меня стали поиски людей старшего возраста, ещё способных рассказать о прошлом промысла, о знаниях, которыми обладали прежние поколения рыбаков. Это же самое можно сказать и о сельском хозяйстве. Ушли из жизни крестьяне, успевшие похозяйствовать единолично до создания коллективов. Смена поколений – совершенно естественный и закономерный процесс, но каждое уходящее поколение уносит с собой часть знаний и умений, накопленных их предшественниками. В современной жизни в силу научного и технического прогресса, эти знания оказались никому не нужны, их некому передать. Ну, зачем, например, знать, что предвещают рыбаку «играющие» на небе тучи, если можно просто послушать прогноз погоды. Изменились сорта сельскохозяйственных культур и, соответственно, сроки их посадки, и теперь не надо садиться на землю и собственным телом определять, согрелась ли она для сева. Хранителями этих знаний были старики, и уважение к ним, характерное для традиционного общества, отчасти было основано на этой их важной социальной роли.

Молодёжь и дети сейчас мало общаются со старшим поколением, рассказы которого о прошлом для людей нынешнего времени стали неинтересны. Телевизор, а сейчас ещё и компьютер, вытеснили семейные беседы долгими зимними вечерами, о которых вспоминали мои собеседники. Вроде бы всё это закономерно и нормально, но даже такое малое изменение в домашнем укладе неизбежно ведёт к разрыву связи поколений, тем более что теперь их представители говорят на разных языках.

Приведенными примерами я хочу показать, насколько сложен и ювелирно тонок общественный организм, в котором даже малое изменение ведёт к самым непредсказуемым, часто разрушительным последствиям. Я погрешу против истины, если скажу, что знаю рецепт, как в современных условиях да ещё в иноэтничном окружении сохранить свой язык и культуру. Бороться со средствами массовой информации, пытаться остановить процесс глобализации просто бессмысленно, но вот помнить о том, кто ты, и знать о своих корнях – необходимо, чтобы устоять среди соблазнов и искушений современной эпохи. И я очень надеюсь, что наша книга о старообрядцах Румынии сохранит на своих страницах то, что так быстро уходит из жизни и превращается в прошлое, и, может быть, хотя бы кому-то она поможет не потерять себя в водовороте нового времени.

(Материал опубликован в «Зори» № 6-7/2017,

автор: Светлана ИНИКОВА)