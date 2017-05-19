Motto:

Чтобы понять народ, надо послушать его песни.

(Русская поговорка)

Разнообразные чувства человека в песне выражаются по-разному. Чувство радости порождают не только слова, но и мелодии светлые, ликующие. Исполняют их нередко в быстром движении, с пляской. Безвыходное горе, тоска передаётся чаще всего протяжными, медленными напевами. И не случайно говорят: чтобы понять народ, надо послушать его песни.

Сопоставляя репертуары русской народной песни эпохи XVII-XVIII вв. и русско-липованской, присматриваясь также к содержанию старинных песен, записанных в среде русских-липован, можно констатировать, что их песенная традиция оказывается живучее в чужих краях, на территории Румынии; эта традиция даёт здесь новые песни, не только общерусского характера, но и преимущественно местного, «липованского», кое в чём перерабатываются и старое наследие, продолжая однако традицию русской народной песни XVII-XVIII веков. Следовательно, общая тема песенного репертуара того или другого липованского селения развивается от очень старых русских песен к новым, меняя вместе с геоисторическими условиями свой характер и содержание.

Материалы сборников русских-липованских песен, изданных профессором Михаилом Маринеску (1927-1995) - отличным знатоком липованского фольклора, который более 20 лет систематически вёл собирательную и исследовательскую работу по изучению фольклора русских-липован, а также тексты песен, записанные нами по случаю многочисленных полевых лингво-этнологических экспедиций в липованские селения, дают семейных, картину почти повсеместного бытования песен лирических, семейных, исторических, а также солдатских, песни с казацким сюжетом (будь они любовные, свадебные, семейные, хороводные или исторические и пр.) в среде русских-липован, проживающих как на севере Румынии - в Буковине, Молдове, так и на юге – в Добрудже, и Мунтении(1). Возможно, что многие из исторических песен, в том числе и казацких, были переняты русскими-липованами прямо из уст массы русских солдат – основной хранительницей этого жанра, по случаю русско-турецких войн, которые развернулись в период XVIII-XIX веков на территории современной Румынии. С течением времени, песни солдатские, казацкие, как и другие, контаминируются с другими песнями, образуя, таким образом, свой местный, русско-липованский вариант песни.

До 50-х годов ХХ века у нас, русских-липован, не было обычая петь песни на сцене перед публикой. В недалёком прошлом, русская липованская песня звучала в праздничные дни везде, по всему селу: на уличных «завалинках», на девичьих карагодах (хороводах), водимых на углах больших улиц, а также по улицам, в шинках, по домам в семьях (на кумпаниях*), на новосельях, свадьбах, именинах, да и на воде Дуная и в больших плавнях, на лимане, в плавнях, на полях и в степи и пр., а теперь она всё чаще и чаще стала, к сожалению, звучать лишь только на сценах, или на свадьбах, и то очень, очень редко… Всё это объясняется тем, что в 50-е годы ХХ века, как известно, было запрещено властями нового, коммунистического режима петь песни в шинках, на улице, и милиция следила за этим. И русский-липован невольно замолчал, поприпрятав чувства и песню подальше от ревнителей новой культуры. Невостребованная* же песня уходила куда-то в бездну вместе с её исполнителями. С тех пор не стали петь песни ни в шинках, ни на улице, а лишь только по домам или на свадьбах. Именно с тех пор в наших селениях, появились художественные коллективы, которые стали выступать на специально устроенной для публики сцене, но уже с песенным репертуаром, в котором, в основном, преобладали новые песни, советские.

Русскую песню можно воспринимать по-разному

Конечно, русскую песню можно воспринимать по-разному, здесь каждому своё. У русско-липованского хора должна быть своя нива – мы должны стараться показывать аутентику, работать в корневом жанре русской песни, т.е. петь на местном русско-липованском, буковинском или добруджском, диалектах. У каждого нашего народного хора должна быть своя, местная липованская манера звучания, и крайне важно, а каждое выпеваемое слово было понятно слушателям.

В последнее время, к нашему удивлению, руководители некоторых наших местных общин принесли своим ансамблям все эти лягушачьи короны (кокошниками я их назвать не могу), каких-то псевдосказочных головных уборов, «казачьих» костюмов, сарафанов и прочего.

Мы должны вернуться к тому, какими были обряды у нас, липован, до 50-х годов ХХ века, т.е. до режима коммунистов в Румынии. А это у мужчин: простые русские рубашки, штаны-шаровары, сапожки да картузы (фуражки), а у женщин: простые русские платки, шальки, или сборники, русские кофты да длинные юбки в 16 пол* (складок), с бусами и монистами на шеях -, что имеет много общего с русским старинным народным хором. То есть мы должны стараться возвращаться к той чистоте, которая всегда была присуща русскому народу.

Если нам надо брать пример, то это от Митрофана Ефимовича Пятницкого, на подобии современного покроя костюмов знаменитого крестьянского русского народного хора, который носит его имя. Этот ансамбль был создан в 10-х годах ХХ века на крестьянской основе (Митрофан Ефимович Пятницкий ездил по русским сёлам, слушал народных певцов, присматривался к народным русским костюмам, с тем чтобы создать на их основе песенный коллектив). Каждый наш, русско-липованский ансамбль должен отличаться своей особенностью, у каждого из них должны быть свой костюм, свои краски* и полутона*.

В репертуаре наших хоров должна превалировать традиционная русская липованская песня, ибо наши люди истосковались по живому голосу, исполняющему хорошую мелодичную песню. Безусловно, помимо русской традиционной песни, мы не должны игнорировать и современную русскую песню; мы должны следить и за современными тенденциями и направлениями в сфере русской народной песни.

Песенная новизна, понимаемая как расширение народного репертуара, входит в народный обиход разнообразными путями. Это песни из кинофильмов, из радио- и телепередач, с грампластинок, а теперь уже через интернет. Это профессиональное искусство, идущее на сближение и соседство с традиционным репертуаром.

Конечно, мы не должны подходить к этому с позиции «нравится - не нравится», а смотреть на то, какие используются современные технологии – свет, сценография, звук и так далее. Для нас, эти различные новые веяния – это прежде всего школа, мы должны изучать, наблюдать и свои наблюдения трансформировать применительно к нашим липованским хорам: брать на заметку то, что в рамках коллектива сработает, и отсеивать то, что для нас, русских-липован неприемлемо.

Избегая авторских обработок, наш народный липованский хоровой ансамбль должен нести слушателю первородную версию песни, неискажённую никакими интерпретациями эстрадной обработки. Именно эта позиция, на мой взгляд, и должна, по сути, определять творческое лицо русско-липованского хорового коллектива, его своеобразие, стиль и образ.

К сожалению, очень многие путают народную песню с её обработкой, а между ними есть существенная разница. Одно дело, когда песня звучит так, как её пели спокон веку и сейчас поют в наших местных общинах, другое – когда она перерабатывается композитором и исполняется с эстрады иначе. Ведь песня в народе рождается не для публики, а для душевного разговора с самим собой, с миром, своей нелёгкой долей... Конечно, я не против обработок старинных песен, если они не подменяют их. А все мы знаем, как у нас сплошь и рядом так и бывает… Всё ж таки, мы должны стараться в нашем репертуаре воспроизводить русско-липованские песни так, как они поются в народе, т. е. в наших селениях. Конечно, по нынешним временам дело это далеко совсем не простое. Мало осталось стариков да старушек, которые помнят песни своей молодости, в особенности запевалов.

Средство для выражения своих чувств

Песня для русского человека самое естественное, на наш взгляд, средство для выражения своих чувств. В ней, как и в молитве, он высказывал самые сокровенные чаяния, надежды, мысли. Моя бабушка Лукерья не случайно говорила: «Песню сыграть, что водицы живой глотнуть…». А разве сейчас не нужна нам эта живая водица? Ой, как нужна! И прежде всего духовно обездоленному молодому поколению. Ведь многие из них не только песен своих не знают, но и истории своей Общины, да и что уж говорить о истории России – нашей исторической Родины.

Мы, русские-липовани (в особенности старшее поколение), сохранили всё наше русское, народное, ибо мы, старшее поколение, будучи детьми, с пелёнок слышали народные песни так, как в семье пели не только по праздникам да и в застолье (на кумпаниях*) общеизвестные песни такие, как: «За горой солнце играет…», «Плывёт стадо…», «Камыш шумит…», «Бочечка, бочечка виновая…», «Шёл казак с Дона…» и др., но и местные – всё это способствовало сохранению и до наших дней нашего народного липованского песенного сокровища. Вот поэтому, слушая старинную русскую протяжную песню, не можешь не подивиться, как всё-таки пространна наша историческая Родина - матушка Россия, как открыта, нежна и искренна её женственная натура. Этот манящий космический простор всегда беспокоил душу русского человека, возбуждал его фантазию и художественное дарование*.

Возьмите, к примеру, народные промысли. Ах, как любили наши русские-липовани подивить мир своими лодками, своим рыболовством, огородничеством; своими старинными разноцветными костюмами (рубашками, платками да шальками, кофтами да многополыми юбками, поясами…, и не говоря уже о иконописи. А всё это создавалось искусными мастерами и мастерицами или сельскими артелями, а мастера эти по большей части безымянны. Нечто подобное происходило у нас, русских-липован, и с песней – полюбившаяся часто утрачивала автора и становилась народной. И канонический текст установить уже было невозможно, ибо в каждой местности пели свой вариант. Вот эту особенность народной песни – быть популярной, и в то же время выражать какие-то черты местного характера, мы и должны непременно всегда учитывать при анализе репертуара того или иного народного русско-липованского хорового коллектива.

Я уверен, что песня народная всё же вернётся в нашу повседневную жизнь, в семью. И будь то в радости, или печали, мы не будем стесняться петь детям и внукам, всегда, когда душа попросит, как это было у наших предков. Ведь песня сопровождала их жизненный круг от начала до конца. Мы должны стараться вернуть и сохранить нашу старину. Кто знает, может, песня и в самом деле поможет духовному возрождению нашего этноса? Как хочется верить в это!

Вопреки всему, что с нами произошло в недалёком прошлом, у нас, русских-липован, проснулась память. А раз проснулась память, то люди молодого поколения обязательно будут помнить свои песни и впредь будут петь, имея в виду что старая песня не просто веточка из прошлого, это один из ключей к духовности наших предков, переданных нам по наследству. Именно это наследство и пытается сегодня сберечь для молодого поколения руководство Общины русских-липован Румынии.

Примечания и пояснения слов:

(1) Зялёныя моя вишенка Собрание песен липован, проживающих в Румынии, составил д-р филологических наук Михаил Маринеску, Изд. Критерион, Бухарест, 1978, 302 с.; Частушки липован. Составил д-р филологических наук Михаил Маринеску, Изд. Критерион, Бухарест, 1980, 214 с.

кумпания – веселье, застолье;

невостребованная – неполученная;

полы (складки) – сложения;

краски – цвета;

полутона – наименьшие растояния между звуками по высоте;

веяние – дыхание;

дарование – талант.

(Автор: Феодор Кирилэ, Зори 5/2017)