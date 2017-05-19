Община русских-липован Румынии (ОРЛР) приняла активное участие в Мероприятиях, посвящённых празднику Девятое мая (с 4 мая по 10 мая). Одно из них—возложение венков и цветов на мемориалах и кладбищах советских солдат, расположенных на территории страны. Мероприятия были организованы Посольством России в Румынии, Генеральным консульством России в Констанце, местными административными учреждениями, местными общинами.

В Бухаресте, Плоеште, Констанце, Тульче, Текиргёле, Пашкань – городах, где существуют Общины, прошли цермонии возложения. Таким образом, представители ОРЛР почтили память отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом на территории Румынии.

В Бухаресте

Мероприятия в Бухаресте проходили у памятника Советскому солдату, недалеко от парка «Херэстрэу». В церемонии возложения, организованной Посольством Российской Федерации в Румынии 9 мая 2017 г., кроме представителей ОРЛР приняли участие члены делегации Московского городского Совета ветеранов - гости Общины русских-липован: Анатолий Н. Сандалюк, Михаил Ф. Николаенко, Михаил С. Деев, Борис М. Беляков.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Румынии Валерий Кузьмин поприветствовал собравшихся у памятника и обратился с речью к присутствующим после прослушивания гимнов России и Румынии. Он говорил о вкладе бойцов Красной Армии в освобождении Европы от фашизма и отметил и вклад в победу румынских вооружённых сил, которые с августа 1944 года сражались в рядах антигитлировской коалиции. Поминальный православный молебен с участием священников был совершён до возложения венков и цветов к подножию памятника и на могилы.

Во главе делегации от ОРЛР присутствовал председатель Общины Силвиу Феодор. Депутат Мирон Игнат, представитель Общины русских-липован Румынии в Парламенте, возложил венок от Парламента Румынии, так как был избран в конце апреля 2017 г. председателем межпарламентской группы дружбы с Государственной Думой Российской Федерации.

Вечером 9 мая в Российском центре науки и культуры прошла акция «Бессмертный полк».

В Констанце

Кроме участия в церемонии возложения цветов у бухарестского памятника и в акции «Бессмертный полк», члены делегации российских ветеранов войны посетили с помощью ОРЛР и общины русских-липован город Констанца и селение Гиндэрешть уезда Констанцы. В этих двух местных общинах проходили музыкально-литературные композиции с участием детей и учеников русских-липован. Учащиеся с интересом слушали рассказы ветеранов об их участии во второй мировой войне. Это уже третий год, как по приглашению ОРЛР, делегации Московского городского Совета ветеранов посещают русских-липован, согласно Протоколу о сотрудничестве, подписанному между Общиной и Советом.

Члены делегации Московского городского Совета ветеранов под руководством Анатолия Н. Сандалюка (председателя Совета МОО «Офицеры запаса Спецстроя России») вместе с председателем ОРЛР Силвиу Феодором, с председателем Нику Артион ОРЛ-Констанца, вместе с генералным консулом Владимир Волков и мэром города Текиргёл возлагали венки и цветы на мемориальных захоронениях советских воинов в Констанце и в городе-курорте Текиргёл уезда Констанца. Члены местной общины и ОРЛР участвовали и 4 мая 2017 г. в церемонии возложения, организованной Генеральным консульством в Констанце.

В Тульче

Уже в традиции в Тульче возлагать венки и цветы у мапятника Независимости, отметив в этом году 140 лет со дня прокламации государственной независимости Румынии. Затем цветы и венки возлагали по случаю Дня Победы у мемориала, посвящённому советским героям, на кладбищах героев, где находятся 114 захоронений советских военных, павших за освобождение Добруджи от фашизма. Подробнее – читайте материал Наталии Нойман на стр. 2, на румынском языке.

В городе Плоешть

В в городе Плоешть были исполнены государственные гимны России и Румынии в день 9 Мая. Также были организованы три праздника: День Победы, День независимости Румынии, День Европы.

Во главе делегации от ОРЛР был исполнительный директор Общины русских-липован Румынии Валентин Сталеной. Более подробно – на стр. 3.

Напоминаем, что обелиск в Плоешть был открыт в честь погибших советских солдат ещё в 1949 г. Ежегодно здесь организуют церемонии возложения цветов и венков представители нефтяной компании «Петротел-ЛУКойл-Румыния» вместе с Посольством Российской Федерации в Румынии и с участием Общины русских-липован Румынии.

В городе Пашкань

Как это вошло уже в традицию, ученики из среды русских-липован и учитель Галина Исаева школы села Брэтешть уезда Яссы провели 9 мая урок Памяти, возложили венок, цветы и зажгли свечи у обелиска и у могил советским солдатам около города Пашкань уезда Яссы.

На открытом уроке мужества звучали песни военных лет: «Ленинградская», 7 симфония Шостаковича, а также стихи о войне. Ученики почтили память воинов минутой молчания. Учительница русского родного языка Галина Исаева из Брэтешть рассказала, что «Никто не забыт, ничто не забыто».

Как дома среди русских-липован

От делегации Московского городского Совета ветеранов своими впечатлениями о поездках по Румынии организованных Общиной, поделился Борис М. Беляков – ветеран труда и дипломатической службы, который признался, что «мы чувствовали себе как дома среди русских-липован».

Вот, что рассказал Борис Михайлович Беляков: «Председатель ОРЛР Силвиу Феодор познакомил нас с депутатом Мироном Игнатом, который после возложения цветов у Бухарестского памятника пригласил нас посетить Дворец Парламента. Он показал и рассказал нам об этом уникальном здании, затем вместе с ним и с нашим послом Валерием Ивановичем Кузьминым обедали в ресторане Дворца Парламента.

О русских-липованах мы много хорошего слышали до нашего приезда в Румынию. В прошлые годы другие наши делегации приезжали согласно протоколу с Общиной и потом рассказывали много хорошего. Итак, многим захотелось в гости к русским-липованам. В этом году у нас в Москве даже маленький конкурс проходил. И нам повезло.

В нашей программе в Румынии - официальное участие в торжествах возложения венков с Послом, генеральным консулом и другими официальными лицами. На нас произвело впечатление то, что в Бухаресте был почётный караул, всё было хорошо организовано Посольством, достойно, на высоком уровне. Вечером мы побывали и в Российском культурном центре на акции «Бессмертный полк» с участием детей и учеников средней школы при Посольстве.

Запомнится нам поездка в Констанцу – там в Культурном центре местной общины состоялся концерт, прошли тёплые встречи. Нам, ветеранам, дали слово – среди нас два настоящих ветерана, участника Великой Отечественной войны: Михаил Фёдорович Николаенко – партизан, освобождал Белоруссию, Польшу, Германию и Михаил Степанович Деев – воевал в составе 1-го Украинского фронта. Они принимали непосредственное участие в Великой Отечественной войне. Их поколение, 1926 года - 1927 года рождения, участвовало в военных действиях. Они показали, что значит преданность, что такое любовь к родине и верность присяге. Это наша живая память.

В Гиндэрешти мы видели потрясающие четырёхсторонние надписи на памятнике-кресте, посвящённые тем павшим русским-липованам, которым Община выражает честь и славу: «нашим предкам, русским староверам, которые поселились в этих местах во имя спасения своей православной веры». Там написано: «вечная память русским-липованам, погибшим в войнах, защищая родные земли своих предков».

Там, в Гиндэрешти, живёт бабушка Маря (фамилия у неё Василиска). Она пригласила нас в свой дом и устроила радушный приём. Вы не можете представить, какая радость была для нас! Вот эта русская душа! Она так нас приняла, что мы просто прослезились.

Концертные выступления, декламации учениками стихов, посвящённых войне, в Гиндэрешть и в Констанце были замечательны. Мы восхищались и нынешним директором Школы имени Есенина и предыдущим директором, который переименовал школу, и преподавателями, и учителями школы в Гиндэрешти. У них очень отвественная роль. Мы живём в 21 веке, веке интернета, необыкновенных коммуникаций, воспитывать детей в свете духовной чистоты - это не так просто, потому что информация доступна всем сейчас, но она бывает и плохая. И вот как раз школа восполняет эти недостатки с помощью преподавателей. Мы кланяемся в поис этим преподавателям, которые взяли на себя роль воспитания поколения в новых условиях 21 века. Подвиг героического поколения не должен быть забыт.

Мы почувстовали и в Констанце, и в Гиндэрешти, что у русских-липован есть будущее. А тем более, когда в руководстве Общины стоят такие люди, как председатель Силвиу Феодор и депутат Мирон Игнат. Это является залогом того, что ОРЛР имеет хорошее, надёжное, духовное и чистое будущее, и это доставляет радость сердцу. Руководство Общины установила и поддерживает хорошие контакты и сотрудничает и с Посольством России в Румынии, и с Генконсульством России в Констанце - это помогает в расширении непосредтвенных контактов с разными организациями и учреждениями России. Итак, члены Общины посетили и посещают фестивали, концерты, конференции и выступают везде, рассказывая о себе, о русских-липован».

Беседу вела

Светлана МОЛДОВАН (Зори № 5/2017)