День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остаётся одним из самых почитаемых праздников в России. Все русские люди помнят о подвиге советских солдат в той страшной войне.

День Победы – Великий праздник счастья и радости, боли и грусти, праздник со слезами на глазах. В России нет ни одной семьи, которую не коснулась бы Великая Отечественная война. Война сломала, искалечила судьбы многих. Сколько жизней загублено, сколько пролито слёз, сколько страданий выпало на долю поколения военного времени, поколения наших дедов и прадедов. И наш долг перед ними - не забыть, не предать забвению то, что они сделали для нас, и передать нашим детям помять о тех, благодаря кому мы теперь живём в мире.

В этот день повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны, проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны, организуются праздничные концерты, уроки мужества.

В Румынии, в школе села Братешть уезда Яссы тоже прошёл открытый урок мужества. Звучали песни военных лет: «Ленинградская», 7 симфония Шостаковича, а также стихи о войне. После урока группа детей возложила венок и цветы к обелиску и могилам советским солдатам, расположенным недалеко от города Пашкань.

Давайте не забывать солдат, офицеров, простых людей, которые отстояли мир. Давайте помнить их имена через века, чтобы наши дети и внуки могли с гордостью сказать заветные слова «Никто не забыт, ничто не забыто».

Галина ИСАЕВА (Зори № 5/2017)

