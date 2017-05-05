С 23 по 26 апреля 2017 в турецком городе-курорте Аланья прошла Конференция Совета Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) при участии представителей СМИ из 24 стран мира.

Организаторами конференции в Турции выступили: Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой – Фонд ВАРП, Ассоциация русской культуры и образования Аланьи, Торгово-промышленная палата Аланьи. Непосредственное участие в конференции директора Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой Александра Клейн, председателя Ассоциации русской культуры и образования Аланьи Екатерины Гюндюз и главы Торгово-промышленной палаты Аланьи Мехмета Шахина обеспечили мероприятию успех.

Ещё в первый день международной конференции в ресторане на побережье Средиземного моря в тёплой и дружеской атмосфере состоялась неформальная беседа с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Министр подробно отвечал на все вопросы русскоязычных журналистов, и запланированная 60-минутная встреча продлилась на целых два с половиной часа. От него журналисты узнали, что Турция позитивно относится к русскоязычному сообществу, проживающему на её территории. Председатель Ассоциации русской культуры и образования Аланьи Екатерина Гюндюз подтвердила слова министра и рассказала, что турецкие власти поддерживают деятельность ассоциации и постоянно встречаются с ними, участвуют на их мероприятиях (Ассоциация была основана и зарегистрирована в ноябре 2009 г.).

Глава турецкого МИД подчеркнула, что Турция заинтересована в расширении сотрудничества со всеми дружественными государствами, а также в увеличении потока иностранных туристов, обеспечивая сервисные услуги в отелях на самом высоком уровне. Министр добавил, что в последнее время увеличилось количество туристов из Великобритании. Были также затронуты вопросы, касающиеся сотрудничества Турции со странами ЕС и России, вопросы по итогам референдума в Турции, вопрос свободы вероисповедания и поддержки православия в Турции. Также говорили о процессах, происходящих в различных регионах мира, и о работе журналистов в горячих точках.

Представителей Ассоциации русской культуры и образования Аланьи обрадовало заявление министра Мевлюта Чавушоглу о возможности увеличения срока безвизового пребывания граждан РФ на территории Турции с 60 до 90 дней.

Тепло принимали журналистов из разных стран на второй день конференции в Торгово-промышленной палате, где участники обсудили вопросы расширения информационного сотрудничества на медиапространстве. С приветственным словом к гостям обратился префект города Мустафа Харбутлу, глава Торгово-промышленной палаты Мехмет Шахин, директор Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой Александр Клейн, руководитель Союза журналистов Аланьи Мехмет Али Дим, руководитель Ассоциации русской культуры и образования Екатерина Гюндюз и др.

Участникам форума был показан ознакомительный фильм об Аланье (до 1935 года Алайя), где проживает около 5000 россиян, а общее количество христиан достигает несколько десятков тысяч. Основанный греческими колонистами во II веке до р. Христа город был известен также под именами Коракесион и Калонорос (др.-греч. — «прекрасная гора»). После фильма выступающие рассказали присутствующим в зале о развитии туризма в их городе, о медицинском обслуживании, о высшем образовании, о туристических условиях, об истории и великих цивилизациях, об исторических памятниках, музеях и местах паломничества.

Затем ознакомительные экскурсии по городу дали возможность участникам познакомиться с прекрасной солнечной Аланьей (самый тёплый крупный город Турции), с её увлекательной историей и достопримечательностями. Помогла нам в этом и русскоговорящий гид, проживающий в Турции уже несколько лет, кандидат исторических наук Инга Крылова. Она интересно и подробно рассказала о пещере Дамлаташ (обнаружена в 1948 г. во время работ по строительству порта и находится в центре города), о средневековой крепости (большая часть которой была построена в XIII веке), показала нам «Пляж Клеопатры» и улицы города от центра до самого Каргыджака. Затем, на автобусе проехали горы вдоль реки Дим Чай, которая впадает в Средиземное море, Вечер завершился ужином в ресторане, где все с удовольствием отведали вкусные турецкие блюда.

В последний день международной конференции плыли на яхте вдоль древних крепостных стен, слушая вновь рассказы Инги Крыловой. Позже, тоже на яхте, во время ужина звучали русские и турецкие песни, исполнялись восточные танцы, а также увидели выступление турецкого рок-коллектива.

Тёплые приятные воспоминания об Аланьи и её людях, о турецком гостеприимстве останутся надолго в нашей памяти. ВАРП помог нам, таким образом, на турецкой земле обменяться мнениями с журналистами других стран, наладить новые контакты, лучше понять друг друга, поговорить по-русски и ознакомиться с Аланьей и с её русскоговорящей диаспорой.

ВАРП

Напоминаем, что ВАРП – это единственное всемирное объединение русскоязычных журналистов и издателей, открытая международная неправительственная организация печатных и электронных средств массовой информации (СМИ), агентств, издательств, редакций, телевизионных и радиопрограмм. ВАРП объединяет журналистов из 80 стран мира с целью развития единого мирового русскоязычного пространства и обеспечения прав соотечественников за рубежом на доступ к информации и общении на русском языке.

Высшим форумом ассоциации является ежегодный Всемирный конгресс русской прессы, которые проводятся поочередно в одной из стран, представленной в ВАРП. Состоялось восемнадцать Всемирных конгрессов русской прессы: в России (1999, 2008, 2015), США (2000), Украине (2001, 2011), Германии (2002), Азербайджане (2003), Болгарии (2004), Финляндии-Швеции (2005), Казахстане (2006), Франции (2007, 2016), Швейцарии (2009), Израиле (2010), Италии (2012), Белоруссии (2013), Китае (2014). В этом году он состоится в Минске.

Ассоциация была создана 24 июня 1999 г. на Первом Всемирном конгрессе русской прессы, где присутсвовали из Румынии С. Молдован от «Зори» и Леонте Иванов (тогда - главный редактор «Китеж-града»).

С. МОЛДОВАН

(«Зори», № 4/2017)