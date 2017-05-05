Архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам

Святой Древлеправославной Церкви Белокриницкой иерархии

«Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Исусу,

Единому безгрешному, Кресту Твоему покланяемся, Христе,

и Святое Воскресение Твое поем и славим!»

Возлюбленные о

Господе Воскресшем Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья, сестры и дети!

В этот светлый и вселикующий праздник Воскресения Христова рад сердечно приветствовать каждого из вас словами святого благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В продолжение прошедших седмиц, мы стремились течение поста совершить и веру сохранить, чтобы явиться победителями греха и достигнуть великого праздника Пасхи.

И вот в эти радостные дни мы покланяемся кресту Христову, на котором вместе с Господом Исусом распяты были зло и грех человечества. Этот крест явился жертвенником, на котором принесена была всемирная жертва, и Отец Небесный принял эту жертву Агнца Божия, взявшего на Себя грехи мира.

На Голгофе справедливость была окончательно попрана и разрушена, но она там была восстановлена любовью Божией, ибо праведный пострадал за грешных и неповинный пролил кровь Свою, чтобы освободить виновных от их преступления и последствия его.

В нареченный и святой День Праздника Праздников и Торжества из Торжеств, мы лобзаем друг друга пасхальным целованием. В эту светлую седмицу наши сердца ликуют, и мы радуемся, когда наши близкие поднимаются с одра тяжкой болезни, а ныне Спаситель мира восстал из гроба. Мы обычно приветствуем друг друга с избавлением от опасности, а ныне мы освободились от смерти и тления, поэтому «сей день иже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь».

Дорогие, о Христе Воскресшем, братия и сестры!

Господь наш Исус Христос, Единственный Избавитель, примиривший нас и все человечество с Богом, и мы ничем иным не можем благодарить Его, кроме как нашей верой и жизнью, соответствующей этой вере.

Первый шаг человека к спасению - радостное чувство свободы от тяжести греха, а затем следует долгий путь приближения ко Христу, несения вместе с Ним своего креста и память о том, что иго Его благо и бремя Его легко.

К вам, возлюбленные сыны и дщери святой Древлеправославной Церкви, я обращаюсь в эти великие, светлые и радостные дни и убеждаю вас соблюдать эту светлость, в какой вы теперь находитесь, всячески сохраняйте её, да бы получивши обильнейшую благодать духа, вы могли бы принести плоды и удостоились с дерзновением встретить Царя Небесного.

И паки приветствую всех вас, дорогие братия и сестры, с праздником светоносного Христова Воскресения. Желаю вам хранить мир в себе и утверждать его на земле, трудиться на своем звании на пользу братьев и быть христианами не только на словах, но на самих делах.

Да будет со всеми нами благодать и мир и благословение Воскресшего из гроба Жизнодавца Господа нашего Исуса Христа, и мое архипастырское благословение да будет со всеми Вами, Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Ваш архипастырь и о Вас к Богу молитвенник.

Божиею Милостию,

Первоиерарх Древлеправославной Старообрядческой Церкви Белокриницкой Иерархии

Смиренный

†ЛЕОНТИЙ

Архиепископ Белокриницкий и Бухарестский

и всех древлеправославных христиан

МИТРОПОЛИТ

Старообрядческая Белокриницкая Митрополия

всех Древлеправославных христиан.

ПАСХА ХРИСТОВА - 7525/2017 (Град Брэила)