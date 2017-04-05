Уважаемые друзья и коллеги, дорогие наши читатели!

Мы, члены редакции газеты «», издающейся Общиной русских-липован Румынии на двух языках (румынском и русском), с радостью и гордостью за наш ежемесячник сообщаем, что в ноябре 2017 года мы будем выпускатьиздания. Напоминаем, что первый номер вышел в ноябре 1990 года под руководством главного редактора филолога

Мы уже начали подготовку к празднованию юбилейного 300-го номера газеты. В программе предусмотрено много разных и интересных мероприятий, как при подготовке праздника, так и на юбилейных торжествах, в том числе конкурсы очерков и фотографий, рисунков, выставки прикладного творчества.

Одним из проектов к юбилею «Зори» будет издание сборника «ЗОРИ - 300». В этот сборник войдут опубликованные в газете лучшие очерки о русских-липованах и интервью с ними, а также другие интересные материалы о жизни староверов Румынии.

Празднование юбилея газеты будет проходить в рамках Международного научного симпозиума «Культура русских-липован в национальном и муждународном контексте» (г. Пятра Нямц уезда Нямц, с 11 по 15 ноября 2017 г.). Мы рады, что этот симпозиум стал замечательной традицией в Румынии. Он традиционно организуется членами редакции ЗОРИ и ОРЛР и заканчивается выпуском сборника научных докладов и сообщений (было напечатано шесть томов).

Приглашаем всех желающих принять участие в подготовке и проведении симпозиума и юбилея ЗОРИ. Ваши идеи и любая помощь будет с благодарностью принята.

Пишите или звоните в орг.комитет: office@zorile.ro

С наилучшими пожеланиями! Будьте успешны и здоровы.

Светлана Молдован,

главный редактор ежемесячника «Зори/Zorile»