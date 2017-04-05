Международный научный симпозиум «Культура русских-липован в национальном и международном контексте» Общины русских-липован Румынии и редакции «Зори» состоится с 11 по 15 ноября 2017 г. в городе Пятра Нямц уезда Нямц.
В рамках международного симпозиума пройдут мероприятия, связанные с выходом 300-го номера ежемесячника «ЗОРИ».
Оргкомитет подготовил секции с учётом их соответствия проблематике по двум направлениям:
-СЕКЦИЯ «История и религия»;-СЕКЦИЯ «Культура и образование».
На симпозиуме предлагается представить результаты исследований по следующим направлениям: История. Религия; Социо-культурные вопросы. Образование; Язык и литература. Лингвистические характеристики старообрядческих говоров; Обряды и культурно-бытовые традиции – русских липован.
Для участия в симпозиуме просим вас подать заявку до 15 мая 2017 г. по электронному адресу office@zorile.ro ; тел. +40 21 315 31 04 или +40 21 312 09 94
Правила подачи заявки на участие в СИМПОЗИУМЕ:
В заявке должны быть указаны следующие сведения:
- Ф.И.О. полностью;
- место работы;
- должность, учёное звание;
- адрес электронной почты;
- номер мобильного или стационарного телефона (с кодом города, страны);
- название доклада или сообщения;
- название секции, в которой планируется принять участие;
- резюме доклада объемом не более 200 слов; краткие аннотации будут включены в программу симпозиума;
- потребность в технических средствах (мультимедийный проектор, видеомагнитофон и пр.).
Не принимаются заявки, поданные позже 15 мая 2017 г.; - присланные по факсу или только в письменном виде, без предоставления электронной версии резюме.
Тексты докладов и сообщений (в текстовом Word-формате, Times New Roman, 12) просим предоставить непосредственно к началу симпозиума или выслать их до симпозиума на нашу электронную почту office@zorile.ro
Пишите или звоните в орг.комитет: office@zorile.ro
Светлана Молдован,
руководитель проекта