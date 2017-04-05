Международный научный симпозиум «Культура русских-липован в национальном и международном контексте» Общины русских-липован Румынии и редакции «Зори» состоится с 11 по 15 ноября 2017 г. в городе Пятра Нямц уезда Нямц.

В рамках международного симпозиума пройдут мероприятия, связанные с выходом 300-го номера ежемесячника «ЗОРИ».

Оргкомитет подготовил секции с учётом их соответствия проблематике по двум направлениям:

-СЕКЦИЯ «История и религия»;

На симпозиуме предлагается представить результаты исследований по следующим направлениям: История. Религия; Социо-культурные вопросы. Образование; Язык и литература. Лингвистические характеристики старообрядческих говоров; Обряды и культурно-бытовые традиции – русских липован.

Для участия в симпозиуме просим вас подать заявку до 15 мая 2017 г. по электронному адресу office@zorile.ro ; тел. +40 21 315 31 04 или +40 21 312 09 94

Правила подачи заявки на участие в СИМПОЗИУМЕ:

В заявке должны быть указаны следующие сведения:

- Ф.И.О. полностью;

- место работы;

- должность, учёное звание;

- адрес электронной почты;

- номер мобильного или стационарного телефона (с кодом города, страны);

- название доклада или сообщения;

- название секции, в которой планируется принять участие;

- резюме доклада объемом не более 200 слов; краткие аннотации будут включены в программу симпозиума;

- потребность в технических средствах (мультимедийный проектор, видеомагнитофон и пр.).

Не принимаются заявки, поданные позже 15 мая 2017 г.; - присланные по факсу или только в письменном виде, без предоставления электронной версии резюме.

Тексты докладов и сообщений (в текстовом Word-формате, Times New Roman, 12) просим предоставить непосредственно к началу симпозиума или выслать их до симпозиума на нашу электронную почту office@zorile.ro

Пишите или звоните в орг.комитет: office@zorile.ro

Светлана Молдован,

руководитель проекта