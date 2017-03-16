Un nou Cabinet de limbă maternă rusă a fost inaugurat la 2 Mai, jud. Constanța, cu sprijinul CRLR şi al preşedinților locali Magdalena Iacob din Mangalia şi Adrian Tudorov din 2 Mai.

Începând cu ianuarie a.c., în fiecare sâmbătă, între orele 9.00 și 10.30, în școala din 2 Mai, profesoara de limba rusă Antonina Lăcătuş lucrează cu cei 25 de elevi, cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani, pentru ca aceștia să însușească alfabetul chirilic, pentru a citi și a învăța prin joc și cântec limba rusă.

Președintele CRL-2 Mai Adrian Tudorov a ținut să mulțumească și prin intermediul publicației „Zorile” tuturor celor implicați în constituirea grupului de elevi, amenajarea sălii cabinetului și demararea studiului. Au fost evidențiați: Anastasia Lăcătuș, Ana Ivanov, Gina Tudorov, membrii din administrația locală, directoarea Felicia Dumitrescu a școlii din 2 Mai, părinții elevilor care studiază limba rusă ca limbă maternă.

Urăm tuturor elevilor multă răbdare, pentru ca la sfârșit de an școlar să se bucure împre­ună cu părinții de rezultatele obținute, când sat­is­facția va licări în ochii tuturor. Cu implicare și credință vor fi și rezultate pe măsura așteptărilor. Mult succes tuturor pe drumul cunoașterii și al descoperirilor!

(S.M.)

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Кабинет русского языка в селении 2 МАЙ

В конце 2016 года в селении 2 Мая уезда Констанца был открыт новый учебный кабинет русского языка. Как отметил местный председатель общины русских-липован Адриан Тудоров, большую помощь в этом оказал мэр поселения и директор школы, безвозмездно предоставив помещение для кабинета в детском саду имени Братьев Гримм, а также председатель ОРЛ-Мангалия Магдалена Якоб. Адриан Тудоров оценил также старания Аны Иванов, которая сумела организовать группу детей разных возрастов, изъявивших желание изучать русский язык.

В настоящее время 25 детей с учителем Антонина Лэкэтуш проводят уроки родного русского языка в новом оборудованном кабинете.

Община русских-липован оказала помощь в обеспечении учебного кабинета необходимыми учебниками и художественной литературой на родном языке.

Желаем ученикам успехов в освоении родной речи.

(С.М.)

Мамам в день 8 марта

Март – это месяц, посвящённый женщинам. И как тут обойтись без праздника, если речь идёт о наших мамах. Праздник – это не только отличный повод порадовать родителей, но и своеобразное обучение детей коммуникативным навыкам и работе в коллективе. Исполняя песни или стихи, ребёнок становится более уверенным в себе, обретает актёрские навыки и способность к творчеству.

Таким образом решили отметить день 8 Марта дети села 2 Mai уезда Констанца. Инициатором формирования класса для изучения русского языка является Анна Иван, которая оказала большую помощь и поддержку в проведении данного курса обучения с начала 2017 года. Речь идёт о детях русских-липован, проживающих в 2 Mai, Мангалии, 23 Aвгуста, Лиману, в возрасте от 4-х до 17 лет, под руководством преподавателя Антонины Константиновны Лэкэтуш. Ввиду того что дети обучаются в разных школах и в разных промежутках дня, курсы решили проводить по субботам, в местной школе, которая с радостью распахнула нам двери. Данный проект был одобрен также и примарем Дан Джорджеску села 2 Mаi , который с удовольствием принял приглашение отпраздновать Масленицу с нами и сделал приятный сюрприз, пригласив на наш праздник всемилюбимую солистку Джорджиану Кирицэ из Журиловки .Она выступила и на

празднике, посвящённому мамам. После проведения богослужения в церкви, все , от мала до велика, отправились на утренник, где прозвучало много стихов и музыкальных подарков, посвящённых дорогим мамам и бабушкам.

Большую честь оказали нам своим визитом многоуважаемые гости: Силвиу Феодор – председатель Общины русских-липован, Никифор Андреевич Воробьёв из Констанцы, представители местных властей, а также директор местной школы – Феличия Думитреску.

Это публичное выступление было впервые, но громкие аплодисменты, искренность и теплота, с которыми зрители встретили юных артистов, помогли им справиться с волнением. Праздник был наполнен радостью, смехом, улыбками, и потому никого не оставил равнодушным. В конце утренника дети предоставили мамам подарки, сделанные своими руками. А те в свою очередь приготовили детям сладкий стол, где их чада смогли полакомиться. Праздник, несомненно, принёс в жизнь общины атмосферу весенней радости, настроения и счастья!

Преп. Антонина ЛЭКЭТУШ