Un nou Cabinet de limbă maternă rusă a fost inaugurat la 2 Mai, jud. Constanța, cu sprijinul CRLR şi al preşedinților locali Magdalena Iacob din Mangalia şi Adrian Tudorov din 2 Mai.
Începând cu ianuarie a.c., în fiecare sâmbătă, între orele 9.00 și 10.30, în școala din 2 Mai, profesoara de limba rusă Antonina Lăcătuş lucrează cu cei 25 de elevi, cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani, pentru ca aceștia să însușească alfabetul chirilic, pentru a citi și a învăța prin joc și cântec limba rusă.
Președintele CRL-2 Mai Adrian Tudorov a ținut să mulțumească și prin intermediul publicației „Zorile” tuturor celor implicați în constituirea grupului de elevi, amenajarea sălii cabinetului și demararea studiului. Au fost evidențiați: Anastasia Lăcătuș, Ana Ivanov, Gina Tudorov, membrii din administrația locală, directoarea Felicia Dumitrescu a școlii din 2 Mai, părinții elevilor care studiază limba rusă ca limbă maternă.
Urăm tuturor elevilor multă răbdare, pentru ca la sfârșit de an școlar să se bucure împreună cu părinții de rezultatele obținute, când satisfacția va licări în ochii tuturor. Cu implicare și credință vor fi și rezultate pe măsura așteptărilor. Mult succes tuturor pe drumul cunoașterii și al descoperirilor!
(S.M.)
Кабинет русского языка в селении 2 МАЙ
В конце 2016 года в селении 2 Мая уезда Констанца был открыт новый учебный кабинет русского языка. Как отметил местный председатель общины русских-липован Адриан Тудоров, большую помощь в этом оказал мэр поселения и директор школы, безвозмездно предоставив помещение для кабинета в детском саду имени Братьев Гримм, а также председатель ОРЛ-Мангалия Магдалена Якоб. Адриан Тудоров оценил также старания Аны Иванов, которая сумела организовать группу детей разных возрастов, изъявивших желание изучать русский язык.
В настоящее время 25 детей с учителем Антонина Лэкэтуш проводят уроки родного русского языка в новом оборудованном кабинете.
Община русских-липован оказала помощь в обеспечении учебного кабинета необходимыми учебниками и художественной литературой на родном языке.
Желаем ученикам успехов в освоении родной речи.
(С.М.)
Мамам в день 8 марта
Март – это месяц, посвящённый женщинам. И как тут обойтись без праздника, если речь идёт о наших мамах. Праздник – это не только отличный повод порадовать родителей, но и своеобразное обучение детей коммуникативным навыкам и работе в коллективе. Исполняя песни или стихи, ребёнок становится более уверенным в себе, обретает актёрские навыки и способность к творчеству.
Таким образом решили отметить день 8 Марта дети села 2 Mai уезда Констанца. Инициатором формирования класса для изучения русского языка является Анна Иван, которая оказала большую помощь и поддержку в проведении данного курса обучения с начала 2017 года. Речь идёт о детях русских-липован, проживающих в 2 Mai, Мангалии, 23 Aвгуста, Лиману, в возрасте от 4-х до 17 лет, под руководством преподавателя Антонины Константиновны Лэкэтуш. Ввиду того что дети обучаются в разных школах и в разных промежутках дня, курсы решили проводить по субботам, в местной школе, которая с радостью распахнула нам двери. Данный проект был одобрен также и примарем Дан Джорджеску села 2 Mаi , который с удовольствием принял приглашение отпраздновать Масленицу с нами и сделал приятный сюрприз, пригласив на наш праздник всемилюбимую солистку Джорджиану Кирицэ из Журиловки .Она выступила и на
празднике, посвящённому мамам. После проведения богослужения в церкви, все , от мала до велика, отправились на утренник, где прозвучало много стихов и музыкальных подарков, посвящённых дорогим мамам и бабушкам.
Большую честь оказали нам своим визитом многоуважаемые гости: Силвиу Феодор – председатель Общины русских-липован, Никифор Андреевич Воробьёв из Констанцы, представители местных властей, а также директор местной школы – Феличия Думитреску.
Это публичное выступление было впервые, но громкие аплодисменты, искренность и теплота, с которыми зрители встретили юных артистов, помогли им справиться с волнением. Праздник был наполнен радостью, смехом, улыбками, и потому никого не оставил равнодушным. В конце утренника дети предоставили мамам подарки, сделанные своими руками. А те в свою очередь приготовили детям сладкий стол, где их чада смогли полакомиться. Праздник, несомненно, принёс в жизнь общины атмосферу весенней радости, настроения и счастья!
Преп. Антонина ЛЭКЭТУШ