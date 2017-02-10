(Redactia Zorile)
ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ И ПОЛНОМОЧНОМУ ПОСЛУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РУМЫНИИ,
КУЗЬМИНУ ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ
Уважаемый Валерий Иванович!
Община русских-липован Румынии имеет честь поздравить Вас, Ваших коллег и сотрудников Посольства Российской Федерации в Румынии с профессиональным праздником «День дипломата». Дипломатия - мощнейшая техника и мастерство, а также искусство, направленное на сохранение, восстановление и укрепление мира, на обеспечение гармоничной жизни на нашей планете.
На протяжении мировой истории, во время разных событий, дипломатия играла и продолжает играть важную роль в урегулировании, с большой ответственностью, многочисленных ситуаций в мире, а дипломат является настоящим подвижником и героем.
В этот праздничный день, желаем Вам, от чистого сердца, крепкого здоровья, огромных успехов в Вашей нелёгкой миссии, направленной на сохранение мира на земле и продвижение ценностей, обеспечивающих и способствующих нормальной жизни людей, в гармонии и радости, а также благополучия, процветания и Божией помощи Вам и нашей исторической Родине - России!
И не в последнюю очередь, выражаем нашу глубокую благодарность за огромную, оказанную нам поддержку в области изучения русского языка детьми русских-липован, сохранения и распространения русской культуры в среде наших соотечественников, проживающих в Румынии.
С праздником Вас!
Председатель Общины русских-липован Румынии,
Силвиу Фёдор