Chiar de Ziua Diplomatului Rus, Ambasada Federației Ruse în România a organizat, pe 10 februarie 2017, o recepție în incinta ambasadei din București. După câteva cuvinte de salut adresate oaspeților și o incursiune privind însemnătatea pentru Rusia a zilei de astăzi ale Excelenței Sale Valeri Kuzmin, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federaţiei Ruse în România, elevii de la Școala Rusă de pe lângă Ambasadă au transmis felicitări corpului diplomatic cu această ocazie, în mai multe limbi, după care președintele CRLR Silviu Feodor a dat citire mesajului-felicitare. Protagoniștii spectacolului artistic au fost câțiva membri din ansamblul folcloric „Novosiolki” din Ghindărești, jud. Constanța, care au interpretat cinci cântece în limba rusă. Excelența Sa Valeri Kuzmin i-a oferit profesoarei de istorie Palaghia Radion din Fălticeni, redactor-șef al publicației „Kitej-grad”, președinte al CRL-Fălticeni, jud. Suceava și membră a Consiliului Director al CRLR, Diplomă din partea Comisiei guvernamentale pentru comunitățile de ruși din afara graniței pentru rolul important în susținerea informațională a conaționalilor ruși. La eveniment a fost prezent și deputatul din partea CRLR Miron Ignat.

(Redactia Zorile)

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ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ И ПОЛНОМОЧНОМУ ПОСЛУ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РУМЫНИИ,

КУЗЬМИНУ ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ

Уважаемый Валерий Иванович!

Община русских-липован Румынии имеет честь поздравить Вас, Ваших коллег и сотрудников Посольства Российской Федерации в Румынии с профессиональным праздником «День дипломата». Дипломатия - мощнейшая техника и мастерство, а также искусство, направленное на сохранение, восстановление и укрепление мира, на обеспечение гармоничной жизни на нашей планете.

На протяжении мировой истории, во время разных событий, дипломатия играла и продолжает играть важную роль в урегулировании, с большой ответственностью, многочисленных ситуаций в мире, а дипломат является настоящим подвижником и героем.

В этот праздничный день, желаем Вам, от чистого сердца, крепкого здоровья, огромных успехов в Вашей нелёгкой миссии, направленной на сохранение мира на земле и продвижение ценностей, обеспечивающих и способствующих нормальной жизни людей, в гармонии и радости, а также благополучия, процветания и Божией помощи Вам и нашей исторической Родине - России!

И не в последнюю очередь, выражаем нашу глубокую благодарность за огромную, оказанную нам поддержку в области изучения русского языка детьми русских-липован, сохранения и распространения русской культуры в среде наших соотечественников, проживающих в Румынии.

С праздником Вас!

Председатель Общины русских-липован Румынии,

Силвиу Фёдор