А Р Х И П А С Т Ы Р С К О Е

Р О Ж Е С Т В Е Н С К О Е П О С Л А Н И Е

Первоиерарха Древлеправославной Церкви Белокриницкой Иерархии Е.В.П. Л Е О Н Т И Я

Архиепископа Белокриницкого и Бухарестского и всех древлеправославных христиан МИТРОПОЛИТА

Благоревностным и Боголюбивым архипастырям и пастырям, священническому и иноческому чину и всем верным чадам Святой Древлеправославной Христовой Церкви Белокриницкой иерархии.

Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!



Возлюбленные о Господе родившемся Преосвященные архипастыри, честное пресвитерство, во Христе диаконство, боголюбивый монашеский чин, дорогие братья и сестры,

«Днесь Бог на землю прийде, и человек на небеса взыде» (стихера на литий).

От сердца, преисполненного радости о явившемся во плоти Сыне Божием, обращаюсь ко всем вам дорогие наши архипастыри, пастыри, братие, сестры и дети, и поздравляю со светлым и живоносным праздником Рожества Господа и Спаса нашего Исуса Христа которого уже более, чем две тысячи лет отмечает Церковь Христова.

В эти дни великого праздника Рожества Христова, мысленно приблизимся к Вифлеемской пещере и приобщимся к великой радости о таине Божественнаго воплощения.Так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Единородного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. «Христос рождается, славите; Христос с небесе, срящите; Христос на земли, возноситеся». Так что Христос на земле, а мы земные должны возноситься мыслями и сердцами своими на небеса. Христос за нами пришел, чтобы от земли возвести нас на небеса, в райские вечные обители. Какое снисхождение и крайнее уничижение совершил Господь ради нашего спасения. Воплотившийся Сын Божий сделал всё, что нужно для сего воссоздания нашего: озарил нас, сидящих во тме и сени смертной, светом истины и Богоразумия, и указал путь к жизни вечной, воспринял на Себя грехи наши и загладил их своими страданиями и крестной смертью, сошел во ад, и извел пленников его на свободу. Воскрес из мертвых и положил начало нашему воскресению, вознесся на небеса и открыл нам вход в Царство Божие Отца Небесного, ниспослал нам Духа Святого и все благодатные дары, для очищения от всяких скверн, и чтобы сделать нас способными пребывать со святыми ангелами на небесах.

Что от нас дорогие братия требуется, чтобы воспользоваться всею благодатью, которую принес нам с небес на землю Сын Божий?

Во-первых, от нас нужна вера в Сына Божия, в Святое Евангелие и в спасительное небесное учение; истинное покаяние во грехах и исправление жизни; общение в молитвах и таинствах; знание и исполнение заповедей Христовых. Нужны и добродетели: христианское смирение, милостыня, воздержание, чистота, правдивость, простота, и незлобие сердца.

Будем бережно хранить в наших сердцах, благодатную радость великого праздника Рожества Христова. В таинстве Своего вочеловечения, Господь нам показал пример в Его земной жизни и искупительной смерти, истинной любви к Богу и ближним. Будем подражать Его примеру, и не поставим ничего выше любви к своему Творцу и избавителю, принесем Ему в дар чистые и непорочные, омытые слезами покаяния, души.

Еще вторично сердечно поздравляю всех Вас, с нынешним спасительным и благодатным праздником Рожества Исус Христова.

Да будет над всеми нами благословение Богомладенца Рождьшагося в Вифлиеме Июдейстем от Пречистыя Девы Марии, Спаса и Господа Нашего Исуса Христа, всегда и ныне и присно и вовеки веком, Аминь.

С Архипастырским благословением, и о Вас к Богу молитвенник,

Божиею Милостию

Смиренный †Л Е О Н Т И Й

Архиепископ Белокриницкий и Бухарестский

и всех Древлеправославных Христиан

МИТРОПОЛИТ

Белокриницкая Митрополия всех Древлеправославных Христиан.

РОЖЕСТВО ХРИСТОВО - 2016/2017, Град Брэила.