Дорогие соотечественники,

Уходящий год был непростым для нас всех: и России, и всего зарубежного Русского мира. Серьёзную озабоченность вызывают русофобские настроения и продолжающаяся на Западе антироссийская кампания. К сожалению, испытанию подвергаются и российско-румынские отношения. Вместе с тем хотелось бы отметить, что даже в этих сложных условиях российские соотечественники не снижают своей активности, развивая экономические и гуманитарные связи с исторической Родиной.

С глубоким удовлетворением отмечаем: Община русских-липован Румынии неизменно горячо откликается на важнейшие события в России. Это проявилось и в организованных на протяжении 2016 года культурно-массовых мероприятиях. Нам удалось в уходящем году достигнуть многого, прежде всего, благодаря каждому из вас. Надеемся, что и в следующем году наше взаимодействие будет таким же плодотворным.

Поздравляю всех проживающих в Румынии русских-липован с предстоящими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым.

Желаю всего самого наилучшего в наступающем 2017 году. Доброго вам всем здоровья, сил, терпения, упорства, благополучия и уверенности в будущем.

Посол Российской Федерации в Румынии,

Валерий КУЗЬМИН

Дорогие соотечественники!

С наступающим Новым 2017 годом вас, дорогие соотечественники, и с Высокоторжественным праздником Рождеcтва Христова!

Я хочу сердечно поблагодарить за то, что вы проголосовали за Общину русских-липован Румынии, ведь после декабрьских парламентских выборов я стал вашим депутатом и представителем ОРЛР в Парламенте Румынии. Вместе будем трудиться для процветания нашей Общины.

Желаю вам в новом году всех благ, здоровья и счастья!!

С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!

Мирон Д. ИГНАТ,

депутат в Парламенте Румынии от ОРЛР

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Уходящий 2016-ый год был одним из сaмых плодотворных в жизни нашей Общины. Многие из вас приложили жизни нашей Общины. Многие из вас приложили существенные усилия для развития сферы воспитания и образования, для сохранения и распространения наших традиционных, культурных и духовных ценностей, для продвижения русского родного языка в среде нашего подрастающего поколения. А также очень рад отметить, что вместе с вами было много сделано для консолидации и единства нашего этноса.

Сердечно поздравляю всех вас со светлым великим праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа, а также с наступающим Новым годом.

Желаю вам, от чистого сердца, Божией помощи, крепкого здоровья, огромных успехов в вашей деятельности, благополучия, новых достижений и великой радости.

С наступающими новогодними и рождественскими праздниками!

Силвиу ФЕОДОР

Председатель ОРЛР

С наступающими зимними праздниками, уважаемые читатели ЗОРИ!

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО войдёт в наши дома и пусть этот светлый православный праздник подарит вам радость, крепкое здоровье, душевное спокойствие.

Личного счастья вам и благополучия! Пусть будет добрый и успешный Новый 2017 год! Хороших вам начинаний и пусть ваши мечты превращаются в реальность!

Благодарим вас за плодотворное сотрудничество!

Редакция «Зори»