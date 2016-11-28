В Школе им. Иона Крянгэ города Тыргу Фрумос уезда Яссы состоялось 21 ноября 2016 г. торжественное открытие Кабинета русского языка. Кабинет создан при поддержке Общины русских-липован Румынии (ОРЛР).

На открытии присутствовали: депутат в Парламенте Румынии Мирон Игнат, мэр города Ионел Ватаману, председатель местной общины русских-липован Никола Феодот, представители городского совета. Все они оказали помощь и финансовую поддержку, необходимую для создания кабинета. Гостей встречали директор школы Ана-Мария Доляну, замдиректор Даниел Арвинте, преподаватель русского языка Наталья Михей и ученики школы.

«Надеемся на дальнейшее сотрудничество для завершения оборудования и снабжения кабинета, где ученики с удовольствием будут изучать прекрасный русский язык. В нашей группе уже свыше 20 учеников», - сообщила Наталья Михей, преподаватель русского родного языка в Школе им. Иона Крянгэ города Тыргу Фрумос .