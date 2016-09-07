C 29 августа по 4 сентября 2016 года в г. Констанца и в Мамае успешно прошли мероприятия Общины русских-липован Румынии (ОРЛР) и редакции «Зори», посвящённые «Русскому языку в Румынии», с поддержкой фонда «Русский мир», Департамента межэтнических отношений Правительства Румынии, представительства «Россотрудничество» в Румынии, Московского института русского языка имени А.С. Пушкина.

В рамках проекта были организованы: научный коллоквиум на тему «Русский язык в Румынии»; Курс повышения квалификации и переподготовки преподавателей родного русского языка, культуры, цивилизации с участием специалистов из Института русского языка им. А.С. Пушкина; мастер-классы с учениками; реализация документального фильма «Русский язык в Румынии».

На мероприятиях участвовали ученики-лауреаты в 2016 Фестиваля русской поэзии в Румынии, Национальной олимпиады по русскому родному языку, Региональной олимпиады по древлеправославной русской религии, воспитательницы, учителя и преподаватели русского родного языка.

ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Открытие мероприятий состоялось 29 августа 2016 г. в Уездной библиотеке г. Констанца.

Со вступительным словом на открытии к собравшимся обратились председатель Общины, депутат Парламента Румынии Мирон Игнат, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Румынии Валерий Кузьмин. Выступивший с кратким приветствием новый Посол России преподнёс в дар Уездной библиотеке г. Констанцы книги на русском языке из серии «Библиотека всемирной литературы», в том числе переводы румынских классиков – М. Садовяну, Л. Ребряну, а также поэтов – Т. Аргези, Дж. Баковия, З. Станку, М. Бендюк, Е. Жебеляну, М. Бануш, Н. Стэнеску, Н. Лабиш, М. Сореску, А. Бландиана и др. Затем директор библиотеки Корина Апостоляну поблагодарила за подарок и пообещала, что книги будут доступны для всех читателей.

Выступили также доктор философских наук, профессор Московского государственного университета Михаил Шахов и Ольга Горбич, доц., к.пед. наук в Институте русского языка им. А.С.Пушкина в Москве.

Преподаватели русского языка и литературы из Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина - Наталья Кулибина, проф., д-р пед. наук и Ольга Горбич, доц., к.пед. наук провели в рамках проекта занятия по повышению квалификации и переподготовке школьных учителей из среды русских-липован.

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НАУЧНЫЙ КОЛЛОКВИУМ И ВЕЧЕРА ТВОРЧЕСТВА

Очень много интересной информации было представлено на научном коллоквиуме, посвящённым русскому языку, проходившим в Доме культуры русских-липован города Констанца 30 августа 2016 г. Называем несколько докладов и сообщений:

Н.В. Кулибина, проф., д-р пед. наук - «Портал «Образование на русском» - открытая доступная образовательная среда для изучающих русский язык и их преподавателей». Использование лингводидактических и методических возможностей и ресурсов портала «Образование на русском» при работе с обучающимися;

О.И. Горбич, доц., к.пед. наук - «Использование современных образовательных технологий в процессе обучения русскому языку»;

Аксиния Красовски проф., д-р фил. наук – «Ассоциация преподавателей русского языка и литературы в Румынии и русский язык в Бухарестском университете»;

Школьный инспектор Надя Касиан, преподаватель родного русского языка в городе Тульча – «Русский язык в уезде Тульча»

Зинаида Громик - преподаватель родного русского языка в Яссах – «Русский язык в уезде Яссы»;

Феодор Кирилэ, проф., д-р фил. наук – «Образовательная система обучения родному языку у русских-липован, проживающих в Румынии»;

Михай Кирсанов – директор Гимназической школы им. А.С. Пушкина в г. Брэила – «О статусе русского родного языка в Румынии. Брэиловская школа ит. А.С. Пушкина»

Анфиса Демид, преподаватель родного русского языка в уезде Констанца – «Гимназическая школа им. С. Есенина в селе Гиндэрешть».

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Затем профессор Бухарестского университета, д-р филологических наук Аксиния Красовски, председатель Ассоциации преподавателей русского языка и литературы в Румынии и старший преподаватель Юлия Тимофте, д-р филологических наук в Бухарестском университете провели с учениками в рамках проекта в Констанце вечера творчества. Ученикам показали краткие ролики о жизни и творчестве М. Цветаевой (так как в 2017 г. будем отмечать на Фестивале русской поэзии 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой (8 октября 1892-1941)), а также о жизни и творчестве С. Маршака (в 2017 г. будем отмечать на Фестивале русской поэзии 130 лет лет со дня рождения Самуила Маршака (3 ноября 1887-1964)) и о жизни и творчестве К. Бальмонта (в 2017 г. будем отмечать на Фестивале русской поэзии 150 лет со дня рождения Константина Бальмонта (15.06.1867-1942)). Затем ученики читали стихи русских поэтов, рисовали иллюстрации к их произведениям, знакомились с произведениями русских поэтов.

Преподаватели русского языка и литературы из Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина - Наталья Кулибина, проф., д-р пед. наук и Ольга Горбич, доц., к.пед. наук провели несколько лекций, мастер-классов и самостоятельной работы в рамках курса повышения квалификации преподавателей, затрагивая актуальные проблемы преподавания русского языка, развитие речи учащихся, обучение чтению художественной литературы на уроках русского языка и др. На лекциях и мастер-классах, Н.В. Кулибина, проф., д-р пед. наук говорила об «Обучение чтению художественной литературы на уроках русского языка» (12 часов), а О.И. Горбич, доц, к.пед. наук – об «Актуальных проблемах преподавания русского языка (родного)» – (12 часов).

C НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!

Школа в Румынии начинает занятия 12 сентября 2016 года, а официальное открытие состоится 15 сентября. Обучение русскому языку, литературе и культуре организовано через Миистерство образования Румынии и проходит в румынских государственных школах.

Дети русские-липоване учатся в школах на румынском языке и лишь 3-4 урока в неделю изучают в школе русский язык как родной факультативно. Цель этого важного культурного проекта Общины, направленного на повыщение знаний культуры у детей и учителей Румынии из среды русских-липован, это и поддержка русскоговорящей диаспоры Румынии, её знакомство с произведениями русских писателей, с русской культурой.

РУССКИЕ ТАНЦЫ

Русский язык объединил всех на протяжении недели, но и русские танцы. Хореограф Жора Роман из Тульчи, выпускник бывшей Бухарестской Русской педагогической школы, учил детей в рамках проекта танцевать и плясать, водили также хороводы.

ПОКАЗ ФИЛЬМОВ

Показ фильмов «ДАР», «Тайна тёмной комнаты» и мультфильмов «Илья Муромец» и «Добрыня Никитыч» состоялись с поддержкой представительства «Россотрудничество» в Румынии и Российского центра науки и культуры.

А также участники мероприятий имели возможность посмотреть интервью, которые войдут в документальный фильм «Русский язык в Румынии».

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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-УЧАСТНИКОВ

Мероприятия завершились 4 сентября 2016 г. награждением преподавателей-участников курса повышения удостоверениями повышения квалификации от Московского Института русского языка имени А.С. Пушкина.

Н.В. Кулибина, проф., д-р пед. наук и О.И. Горбич, доц, к. пед. наук вручали удостоверения следующим учителям и преподавателям: из Сарикёя - Савин Лилияна Оля, Павлов Наталья, Федот Юлиана, Павел Евдокия, Полиект Ана, Куприян Клаудия, Трифанов Мария, Паскале Евдокия, из Бухареста - Аксиния Красовски и Юлияна Тимофте, из г. Брэила - Мария Миля, Мария Штефан, Ана Опря и Михай Кирсанов, из Фэлтичень - Валентина Назаров, из Рэдэуць - Александрина Кока, из уезда Яссы - Зинаида Громик, Тихан Еустиния и Галина Исаева, из Гиндэрешть и уезда Констанца - Демид Анфиса, Цаку Клаудия, Трефил Ленуца, Меликов Дорина, Олга Штефан, из Тульчи и уезда Тульча - Нойман Наталья, Бэдеску Параскива, Никанов Глафира, Петрояш Евдокия, Алистарх Тамара, Шоавэ Галина, Мунтяну Елена. Позлравляем их всех и желаем успехов в новым учебном году!

Выражаем огромную благодарность и сердечную признательность фонду «Русский мир», Институту русского языка им. Пушкина, специалистам – Н.В. Кулибиной, проф. и О.И. Горбич, доц., представительству Россотрудничества в Румынии за поддержку в проведении проекта «Русский язык в Румынии».

(С.М.)